Видео: нейтрализация террориста в Иерусалиме
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Число жертв теракта увеличилось: 20-летний мужчина скончался от полученных травм
10.02.2023 14:47 Евгения Маркова

Число жертв теракта увеличилось: 20-летний мужчина скончался от полученных травм

Два человека погибли и 5 получили ранения в результате теракта в Иерусалиме, когда автомобиль террориста врезался в автобусную остановку.

Кроме 6-летнего мальчика, погибшего до приезда медиков, жертвой теракта стал 20-летний мужчина, скончавшийся от полученных травм.

Террорист сбил  на личном автомобиле 7 пешеходов на автобусной остановке на бульваре Голда Меир на углу улицы Биньямин Минц.

Премьер-министр Биньямин  Нетаниягу решил действовать немедленно, чтобы опечатать дом террориста и снести его.



 

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