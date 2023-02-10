



Число жертв теракта увеличилось: 20-летний мужчина скончался от полученных травм

Два человека погибли и 5 получили ранения в результате теракта в Иерусалиме, когда автомобиль террориста врезался в автобусную остановку.



Кроме 6-летнего мальчика, погибшего до приезда медиков, жертвой теракта стал 20-летний мужчина, скончавшийся от полученных травм.



Террорист сбил на личном автомобиле 7 пешеходов на автобусной остановке на бульваре Голда Меир на углу улицы Биньямин Минц.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил действовать немедленно, чтобы опечатать дом террориста и снести его.







