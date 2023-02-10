



Теракт в Иерусалиме: подробности

Очевидцы сообщают, что водитель на автомобиле Mazda синего цвета свернул с полосы движения, разогнался и сбил 6 людей на автобусной остановке в районе Рамот. Террорист, 30-летний житель Иссавии, был нейтрализован на месте вооруженным прохожим. На место происшествия вызван большой отряд полиции. На место происшествия также выехал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.



Вызванная на место бригада МДА оказала на месте медицинскую помощь раненым, в том числе: 6-летнему мальчику в критическом состоянии, 2 мужчинам 30 лет в тяжелом состоянии и 2 раненым в состоянии средней тяжести. Ппри нападении погиб один ребенок - 6-летний мальчик. Большинство жертв - члены одной семьи.



Генеральный директор MDA Эли Бин сообщил, что раненые были доставлены в больницу Шааре Цедек в Иерусалиме.



Медик скорой помощи MDA Шрага Розенталь сказал: "Когда мы прибыли на место происшествия, зрелище было шокирующим. Двое детей около 6 лет находились в бессознательном состоянии с тяжелыми политравмами. 27-летний мужчина и 30-летний мужчина были без сознания, еще двое пострадавших были в полном сознании с травмами конечностей. Мы оказали им первичную медицинскую помощь и сделали сердечно-легочную реанимацию обоим детям".

