



ЦАХАЛ разработал систему противодействия противотанковым ракетам

В последние годы ЦАХАЛ уделяет большое внимание защите военных и гражданских от атак противотанковыми ракетами вблизи линии границы. В ноябре 2018 года ракета типа "Корнет" была выпущена в районе “Черного Обелиска” на границе с Газой и попала в автобус с солдатами ЦАХАЛа. Автобус полностью сгорел, а стоявший рядом солдат получил серьезные ранения. В мае 2019 года израильский гражданин был убит противотанковой ракетой возле кибуца Эрез.



В ответ на это, в ходе операции "Рассвет" в августе прошлого года, ЦАХАЛ перекрыл дороги и блокировал район границы с Газой. Уходящий командир 481-го батальона дивизии Газы подполковник Идан Харири и начальник разведки подполковник Илай Битон решили в 2020 году выступить с инициативой и содействовать разработке системы, которая будет противодействовать противотанковым ракетам."Мы проанализировали эти события и подумали, что является общим знаменателем и как мы можем быть лучше в следующем бою, чтобы разработать другой механизм, например, предупреждение сил, которые находятся в опасности", - сказал Харири. Мы поняли, что видим видим подобный потенциал в "Маяке" (система управления и контроля компании Elbit), и начали процесс определения характеристик, исследований и разработок совместно с подразделением "Мицпан" (военные системы командования, контроля и управления)".В начале 2022 года система была запущена и теперь определяется как действующая. "Система умеет заранее определять направления и линии воздействия противотанковых ракет на угрожаемых участках. Мы совместили их на цифровой карте. Мы учли каждую тропинку, каждое поле, вади и холм. Мы точно определили пространства вплоть до метров, где существует опасность поражения, а где нет, и создали систему, которая знает, как предупредить военных и гражданских в течение нескольких секунд, когда силы входят в район в котором есть угроза. Это автоматическая система", - продолжил Харири. "Как только получено предупреждение, мы начинаем отсчитывать время, потому что есть всего несколько минут, чтобы вывести силы из этого района. Мы провели всевозможные учения перед операцией "Рассвет", чтобы обучить силы методам работы с системой".В ходе операции "Рассвет" основные усилия ЦАХАЛа были направлены на то, чтобы не дать противотанковым подразделениям "Исламского джихада" нанести ущерб израильским транспортным средствам, солдатам и гражданским лицам. В десятках случаев система предупреждала о входе войск в районы, которым угрожают ракеты, и спасала жизни. По словам Харири, "если это танк, у которого есть "Мэиль Ха Руах" (противоракетная система), то мы разрешаем ему находиться в угрожаемом районе, но если это другая сила, у которой нет защиты, мы предупреждаем ее, чтобы она сменила позицию и переместилась в другой район. Основная часть нашей работы приходится на ранние часы и критический период операции, пока силы не вычислят, что разрешено, а что запрещено. Мы умеем выявлять абсолютно всех, кто находится в районе. В ходе операции "Рассвет" мы доказали, что эта система спасает жизни".Предполагается, что позже система "Изоляция пространства" будет интегрирована с приложением командования тыла, которое будет предупреждать граждан не только о ракетных тревогах, но и о входе в угрожаемую зону. В настоящее время система интегрирована на границе Сирии и Ливана для борьбы с угрозой противотанковых ракет "Хизболлы".