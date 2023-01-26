



Бен-Гвир объявил о полной поддержке солдат в войне против террористов

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал события прошлой ночи в восточном Иерусалиме, сообщает "Аруц Шева".



"Поздравляю героических солдат пограничной службы, которые сделали все возможное, чтобы предотвратить беспорядки в районе Шуафат в Иерусалиме за последний день. Я предлагаю им нашу полную поддержку в их войне против террористов. Забрасывание военных камнями и коктейлями Молотова - это нападение на все, за что мы выступаем. Я полностью поддерживаю солдат, чтобы положить конец этим нападениям всеми необходимыми средствами. Мы не позволим нашим солдатам и полицейским, а также нашему суверенитету над Иерусалимом, столицей Израиля, будет нанесен ущерб", - заявил Бен-Гвир.