



Бен-Гвир на Храмовой горе: ХАМАС свалил ответственность за реакцию на ПА



После восхождения министра безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме последовали ожидаемые яростные реакции со стороны палестинских террористических организаций и движений.



Палестинские фракции в Газе провели экстренное совещание, после которого издали заявление: "Вторжение Бен-Гвира в Аль-Аксу - это эскалация и опасная провокация против нашего палестинского народа. Мы должны остерегаться религиозной войны в регионе. Мы призываем Палестинскую автономию немедленно прекратить координацию действий по обеспечению безопасности, а наш народ на Западном берегу - усилить противостояние сионистской оккупации в защиту Аль-Аксы".



ХАМАС выступил с осуждением акции Бен-Гвира, но не стал угрожать обстрелами: "Преступление министра Бин Габира, вторгшегося в мечеть Аль-Акса, является продолжением сионистской агрессии против святых мест. Мечеть Аль-Акса была и останется палестинской, арабской и мусульманской, и никакие фашисты не смогут изменить этот факт. Наш народ будет продолжать защищать святые места, мечеть Аль-Акса и борьбу за ее очищение от скверны оккупации."