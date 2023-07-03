



Против всех

Верхи не могут управлять, а низы не хотят жить под их управлением. Всем известна эта знаменитая формулировка, которая относится к революционной ситуации, но со временем ее стали применять к описанию любого кризиса. В Израиле она проявляется своеобразно. "Верхи" - это политическая власть, коалиция. Низы - фактически все остальное общество, начиная с высокопоставленных сотрудников министерств, судей, прокуроров, известных журналистов, офицеров Генштаба и заканчивая рядовыми резервистами, жителями поселений и участниками протестных выступлений против юридической реформы.



Несмотря на эти отличия, результат тот же самый - хаос, тупик и глубокий кризис управления. Кризис тем более острый, что на протяжении всей истории в Израиле более или менее сохранялось единство власти и народа. Сегодня оно почти разрушено, и неизвестно, подлежит ли восстановлению.



Обычно говорят, что в конфликте виноваты обе стороны. Но в нашем случае преобладающая вина правительства очевидна. Уже не в первый раз правящая коалиция ведет себя так, будто полученные на выборах голоса и успешно завершенные коалиционные переговоры дают ей право (или, как говорят в Израиле, "мандат") на любые решения, без учета мнения общества. Мы наблюдали такое и при утверждении соглашений Осло, и в ходе "размежевания" с Газой, но тогда внутреннее противостояние ограничивалось мирными демонстрациями и акциями гражданского неповиновения. Были ли те разногласия менее болезненными, или они постепенно раскачали ситуацию и привели к нынешнему разброду - трудно сказать. Но то, что отдаление "верхов" от народа началось не сегодня, - несомненно. Как и то, что сейчас мы переживаем самый трудный и самый опасный для государства кризис.



Первая особенность этого кризиса состоит в том, что в него втянуты силовые структуры. Все началось с резервистов, которые отреагировали на судебную реформу и начали писать коллективные письма с отказом от призыва на сборы. Несмотря на все усилия, командованию не удалось до конца погасить этот пожар. Более того, саботаж угрожает распространиться на регулярные части, а также элитные подразделения ВВС. Впрочем, ничего другого нельзя было и ожидать на фоне конфликта между Нетаниягу и его ультраправыми министрами с одной стороны и Генштабом, министерством обороны и даже ШАБАКом и военной разведкой АМАН - с другой. Протесты в армии начинаются с невыполнения приказов, а вслед за армией вся структура общества начинает рушиться, как карточный домик, и уровень его безопасности стремительно падает, на радость всем врагам. Именно поэтому нет ничего опаснее втягивания армии в политику.



На примере военнослужащих наглядно видна еще одна поразительная черта нынешнего конфликта - в нем участвуют, каждый со своей стороны, представители противоположных политических взглядов. В то время как одни солдаты и офицеры заявляют, что в случае принятия реформы убеждения не позволяют им служить в армии недемократического государства, другие отказываются задерживать поселенцев Самарии на акциях возмездия за атаки террористов.



То же самое происходит повсеместно. Поселенцы, которые, казалось бы, должны быть бенефициарами нынешней политики, перестали ждать милостей от правительства и решают свои проблемы самостоятельно - решают так, как будто никакой власти в государстве не существует. Да, в коалиции у них есть свое лобби в лице Бен-Гвира и других ультраправых, но эти политики лишь защищают их от обвинений в "еврейском терроризме", а не контролируют события на территориях.



В это же время левый Израиль двадцать седьмую неделю подряд выходит на протесты, перекрывая улицы и автострады, блокируя дома министров и угрожая "поджечь страну", если его голос не будет услышан. "Правый еврейский террор" мы уже признали, а как насчет "левого еврейского бунта"? Готовы ли власти к такому развитию событий? Они могут обернуться хуже, чем во Франции, поскольку сегодня у нас нет гарантии, что полиция и армия будут выполнять приказы и препятствовать беспорядкам.



В прежние времена правительство знало один безотказный способ восстановления лояльности масс. Военная операция или реальная внешняя угроза немедленно приводили к прекращению любых протестов и оппозиционных выступлений. Неизвестно, с этой ли целью была начата сейчас антитеррористическая акция в Дженине, но она - возможно, впервые в истории - не сработала. В то время как наши солдаты ликвидируют боевиков и уничтожают радикальные ячейки в логове террора, по всей стране проходит так называемый «День помех», включающий демонстрации в аэропорту Бен-Гурион. В недавнем прошлом, во время обстрелов из Газы, акции протеста временно прекращались, но скорее из соображений безопасности демонстрантов, чем в знак поддержки правительства.



Здесь, на левом общественном фланге, складывается очень похожая картина, как та, что мы видим у правых радикальных поселенцев. Ведущие политики - нынешняя оппозиция - отчасти поддерживают протестное движение, но не руководят им. Создается впечатление, что народ уже ничего не ждет от своих избранников. Ни правые, ни левые не пытаются сменить власть и взять ее в свои руки - они ее просто игнорируют. В некотором смысле это хуже, чем революция, опаснее, чем переворот. Это анархия. И очередной парадокс состоит в том, что породило ее правительство, настроив против себя практически все слои общества. Ведь, кроме идейных правых и убежденных левых, есть десятки и сотни тысяч обычных людей, которые видят, как растут цены и падает экономика, а руководство страны занимается какими-то своими делами, важными лишь для политиков. И эти люди не выходят на улицу лишь потому, что не было решающего повода, какой-то последней капли, которая переполнит чашу их терпения.



В целом, получается, что народ Израиля со своими убеждениями, потребностями, проблемами находится по одну сторону баррикад, а политическая власть, избранная для служения этому народу, - по другую. Против всех. Но кому и зачем такая власть нужна?







