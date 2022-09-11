



При чем тут мы?

Каждый день приносит горячие новости с предвыборного фронта. Одни списки объединяются, другие распадаются, лидеры вербуют сторонников, обретают и теряют союзников, посредники гоняются за популярными фигурами и заранее обещают им льготы и посты, новые участники ищут наиболее надежные варианты для будущей политической карьеры. 15 сентября истекает срок подачи предвыборных списков в ЦИК, и партии спешно перестраиваются, смыкают ряды и готовятся к бою. Битва предстоит нешуточная: силы и шансы у лагерей примерно равны, исход борьбы непредсказуем, а на карту поставлено немало.



Наблюдать за этим процессом со стороны было бы даже забавно, если бы он не был нам слишком хорошо знаком. И если бы мы, народ Израиля, действительно были в стороне от этой свистопляски и ничего в нашей жизни от нее бы не зависело. А это, увы, не так. Поэтому после каждого известия о том, кто из политиков с кем пошел и кто как высказался по этому поводу, хочется спросить: господа, а при чем тут мы? Точнее, какое отношение имеют ваши игры к нашим ожиданиям, проблемам, трудностям? Может, выборы вообще стоит отменить в том виде, в каком они обычно проходят? Партийные функционеры как-нибудь выяснят между собой отношения, например, с помощью дебатов или рейтинга, подсчитают очки, бросят жребий или подерутся, или сыграют в футбол, в конце концов, и таким образом выявят победителей. Сколько времени и ресурсов будет сэкономлено, если граждан избавят от бессмысленного хождения на избирательные участки!



Приверженцев демократии, конечно, возмутит само предположение, что выборный процесс может быть бессмысленным. Мол, а как же основополагающее гражданское право избирать и быть избранным? Но в этом праве есть смысл лишь в том случае, если между кандидатами на руководство страной существует очевидная разница, и она понятна тем, кто их выбирает. Эта разница обычно бывает отражена в партийных программах, но в том-то и дело, что этих программ у сегодняшних политиков либо нет, либо они невнятны и похожи друг на друга. Никто из них не удосужился объяснить людям, как он намерен исправлять ситуацию в сфере безопасности, инфляции, роста цен, образования, здравоохранения, жилья, абсорбции новых репатриантов – и прочие проблемы, которые из года в год становятся только острее.



Кто-то может возразить: в нашей политической системе традиционно принято четкое разделение на правых и левых. Их позиции определены изначально, их подход к разным сторонам израильской действительности известен, а избирателю надо лишь занять ту или иную сторону сообразно своим убеждениям.



На самом деле, это разделение давно устарело. Недолгое правление «коалиции перемен» наглядно показало, что между так называемыми правыми и левыми нет принципиальной разницы в практическом подходе к вопросам безопасности, террора, границ, территориальных уступок, ПА и Газы, Ирана, внешней политики и всего прочего, в чем они когда-то расходились. Сегодня «право» и «лево» остались условными ярлыками, а в реальности существуют два лагеря - «только Биби» и «только не Биби», которые разграничены лишь отношением к Нетаниягу и его возвращению в кресло премьера. При всем уважении или недоверии к этому или иному лидеру – народ все-таки ждет от власти чего-то более конкретного и полезного. Но конкретными планами у нас отличаются лишь секторальные партии, которые ориентированы на свой электорат и ради его блага готовы поддержать любого победителя. Если вы не принадлежите к такой прослойке, например, к ультраортодоксам или арабам, вам будет очень трудно решить, за кого отдать свой голос, – настолько невыразительны и однообразны общеполитические списки, которые по инерции называют себя сионистскими. «Не за кого голосовать», говорят сегодня даже взрослые израильтяне-старожилы, не говоря уж о новых репатриантах и молодом поколении, впервые получившем право избирать, - эти вообще не понимают, куда они попали.



Впрочем, нельзя сказать, что партии и списки совсем не занимаются агитацией. Порой эта агитация даже слишком активна, чтобы не сказать: агрессивна. Но сводится она, главным образом, к тезису: голосуйте за нас, потому что мы хорошие, а все остальные – плохие. А далее, вместо того чтобы объяснить, чем «мы» так хороши для народа Израиля и что готовы сделать для его безопасности и процветания, начинается бурное поливание грязью оппонентов. Наряду с оскорблениями и черным пиаром в ход идут привычные страшилки: мол, если к власти придет противоположный блок, страну ждут неисчислимые бедствия, вплоть до угрозы ее существованию. При этом грехи противников и опасности, которыми чревата их власть, перечисляются подробно и многословно, когда же дело доходит до собственных планов и программ, мы слышим лишь общие красивые фразы.



Агитаторам и политическим активистам как будто невдомек, что израильтян слишком долго и часто пугали. Они устали бояться и больше не готовы голосовать за кого попало только из страха – будь это страх перед иранской бомбой, религиозным засилием или ростом налогов. Они хотят, чтобы правительство не просто держало оборону от мифических «вредителей» из враждебного лагеря, но и предпринимало реальные шаги, чтобы наша жизнь не стала хуже. И даже чтобы она стала лучше, хотя ни один лидер, ни одна партия никогда об этом не говорили, а главным образом обещали исправить то, что «испортили» и «разрушили» их предшественники. Раньше предвыборный диалог в какой-то форме все же происходил. Но сейчас партийные деятели не затрудняют себя такими «мелочами», ведь люди все равно придут на избирательные участки, все равно проголосуют с закрытыми глазами, зажав нос от гнилого запаха. Так зачем напрягаться и выдумывать программы, которые все равно не будут выполнены!..

Вот если бы Израиль дружно и организованно бойкотировал выборы хотя бы однажды (например, в этот раз), наши политики вспомнили бы о том, что они должны думать о нуждах населения, а не о своих разборках. И о том, что правительство - для народа, а не наоборот.