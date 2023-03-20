



Новый Ближний Восток Ирана и Асада

Сегодняшний Израиль настолько занят своими внутренними разборками, что, кажется, не замечает ничего вокруг. Даже первый за полтора месяца разговор Нетаниягу с Байденом по большей части велся вокруг судебной реформы. А между тем в мире происходят события, требующие гораздо больше внимания и опасений, чем расписание перекрытия дорог на акциях протеста.



Создание альянса "Россия - Иран - Китай" — уже давно не новость. Мир стремительно становится двухполярным и черно-белым. Тихой гавани для нейтралитета в нем почти не осталось, и Израилю приходится занимать свое законное место в лагере западной демократии и гуманизма. Другого варианта нет и быть не может, но беда в том, что геополитически мы относимся к Востоку, а не к Западу, наши враги рядом, а единомышленники далеко, да и не все они однозначно поддерживают еврейское государство.



За предыдущие годы власти приложили много усилий, чтобы создать более или менее дружественное окружение в регионе. Мы праздновали подписание каждого документа о сотрудничестве со своими недавними противниками и говорили о начале эры "нового Ближнего Востока". Сейчас все эти достижения практически сошли на нет, а новый Ближний Восток выглядит совсем не таким, каким мы мечтали его видеть.



Сколько радости было в свое время из-за соглашения о мире с ОАЭ! Видимо, поэтому наши политики постарались не заметить подписания договора Эмиратов с Ираном.



Но после возобновления дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией стало очевидно, что это не случайность, а тенденция. Расчеты Иерусалима на сближение с арабским миром строились на противостоянии общей угрозе, исходящей от Тегерана. Теперь эта угроза не актуальна для стран региона, и они могут обойтись без нас. Жесткая критика саудитов по поводу палестинского вопроса - только первая ласточка, предвещающая серьезное охлаждение.



Разумеется, российская дипломатия сыграла свою роль в замирении СА и Ирана, и здесь нечему удивляться. Москва укрепляет лагерь своих сторонников, а интересы Израиля здесь не только не учитываются, но, возможно, намеренно ущемляются. Пути России и Израиля все больше расходятся, это происходит без лишних деклараций и демаршей, но факты говорят сами за себя. Еврейское государство все более явно помогает Украине, а в Кремле официально принимают Башара Асада. Дамаск становится местом паломничества многочисленных мусульманских политиков, которые больше не хотят видеть Сирию в изоляции. Долго ли еще арабские лидеры и российские военные будут закрывать глаза на израильские удары по территории своего союзника? Случайно ли Хизбалла проверяет на прочность нашу северную границу?



Важно отметить, что все эти тектонические сдвиги происходят на фоне очень прохладных отношений Израиля и США, а если быть точными - Нетаниягу и Байдена. У нынешнего президента США и без того нет особого желания заниматься Ближним Востоком, а в свете этой взаимной неприязни он еще более устраняется от местных проблем. Разумеется, США навсегда остаются нашим ближайшим союзником, но Байден не готов сделать для Израиля больше, чем предписывает дух и буква традиций нашего сотрудничества, да еще безвозмездно. Нам недаром напомнили о приверженности Вашингтона идее двух государств для двух народов. Региональные лидеры прекрасно чувствуют эти нюансы, поэтому Израиль как стратегический партнер теряет для них важность и привлекательность. Приходится лишний раз убедиться: мы мало что значим без Большого Брата за нашей спиной.



Это хорошо понимал Трамп, когда строил свою версию ближневосточного альянса на фундаменте общих интересов, но скрепленную прочным цементом щедрой финансовой поддержки и еще более щедрых обещаний. Байден не собирается заниматься этим ради нас, а надежд на новое избрание Трампа немного.



Таким образом, новый Ближний Восток существует и даже развивается, но без Израиля. О соглашениях Авраама больше никто не вспоминает, хотя формально они сохраняются. Как только арабские страны захотят их расторгнуть за ненадобностью, им будет достаточно малейшего повода, от очередной претензии палестинской администрации до разовой акции поселенцев "таг мехир". Пока нас просто не замечают, но рано или поздно разрешившие свои противоречия мусульманские страны вспомнят, что рядом с ними находится чуждое "сионистское образование".



Иными словами, в это непростое время мы рискуем остаться в одиночестве, без друзей и союзников. Но страшно даже не это (подобное положение для нас не ново, мы умеем в нем жить и выживать). Плохо, что наше правительство как будто не видит проблемы и занимается чем угодно, только не отслеживанием тревожных международных событий. Время от времени про них вспоминают, но лишь для того, чтобы обвинить друг друга в просчетах и провалах внешней политики. В остальном же внимание страны и ее политических деятелей сосредоточено на судебной реформе, протестах против нее и прочих разборках. Неужели вето БАГАЦа и демонстранты на Аялоне опаснее, чем иранская атомная бомба и ракеты Хизбаллы?



Между тем, ядерная программа Ирана имеет к происходящему самое непосредственное отношение. Наш главный враг не просто приобретает союзников, в то время как мы их теряем, и превращается из изгоя в полноправного участника агрессивного и сильного международного блока. Одновременно он испытывает все более мощные крылатые ракеты, получает современное оружие от России и доводит обогащение урана до 84%. До создания атомного оружия остается совсем не много, Европе сейчас совершенно не до Израиля, США держатся в стороне - но наше правительство делает вид, что все под контролем.



Впрочем, можно ожидать, что Биби вернется к своей любимой теме иранской угрозы, если ему понадобится отвлечь внимание общества от острых внутренних проблем. Но это может оказаться слишком поздно для реальных действий, когда Израилю уже не останется места на новом Ближнем Востоке - Ближнем Востоке Ирана и Асада.





