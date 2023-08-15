



Фокусник Биби

Невозможно сосчитать, сколько раз СМИ писали о том, что дни Нетаниягу у власти сочтены, он утратил доверие, просчитался и так далее. Медиа постоянно «хоронят» премьер-министра, а он выходит сухим из самой мутной воды и продолжает руководить страной, даже находясь под следствием или с предъявленным обвинением в ожидании суда.



Казалось бы, сегодня ситуация складывается хуже некуда. Уже более полугода Израиль сотрясают многотысячные протесты. Растет недовольство в армии и других силовых структурах. Коалиция ничего не достигла; даже злополучная юридическая реформа проводится через пень-колоду и, судя по слухам, будет заморожена. Партнеры из ультраправых фракций наворотили таких дел, что настроили против себя даже многих бывших сторонников. Харедим грозят развалом коалиции, если не будет внесена ясность в закон о призыве. Экономика на спаде, инфляция и безработица растут, преступность процветает, на границах неспокойно. Что до внешней политики, то Израиль - пожалуй, единственная в мире страна, которая умудрилась испортить отношения одновременно и с Россией, и с Украиной, не говоря уж о длительном периоде охлаждения с США.



Приведет ли весь этот клубок проблем к падению Нетаниягу и его окончательному уходу из политики? Совершенно не факт. Даже его отставание от Ганца по итогам последних опросов ничего не значит. С его способностью к выживанию Биби еще может выправить положение коалиции, а в случае ее падения - победить на следующих выборах. Такое случалось уже не раз.



Как Биби удается выкручиваться? Загадка, которая, возможно, войдет в учебники израильской истории. Помимо невероятной изворотливости и безусловной уверенности в своем праве на власть, он умеет очень вовремя перевернуть страницу своей стратегии. Раз - и мы в новой реальности, и никто не будет вспоминать о том, что происходит со страной и кто ее до этого довел. В отношении текущей политики у народа короткая память; мы помним, что было двадцать лет назад, но не события прошлого месяца. Что касается СМИ, то им достаточно подкинуть новую горячую тему для дискуссий, будь то иранская угроза, новая военная операция в Газе, очередной договор о сотрудничестве с арабской страной или что-то еще. Нетаниягу, как фокусник, вынимает из цилиндра яркие и блестящие предметы, отвлекая внимание публики от реальных вещей.



Самое интересное, что ничего нового Биби из своего цилиндра обычно не вынимает. Сейчас, например, ходят слухи, что правительство сосредоточится на социально-экономических проектах, чтобы продемонстрировать исключительную заботу власти о населении. Если это правда, то такое решение более чем своевременно: экономика, социальная сфера, здравоохранение, образование, жилье и прочее давно нуждаются в экстренных спасательных мерах. По сути, премьер наконец займется - если займется - проблемами и косяками, наделанными его прежними коалициями. Но преподнесено это будет в яркой обертке щедрых подарков для народа, подарках, возможных только благодаря мудрости и великодушию его величества Биби. Опыт показывает, что в таких дарах обычно больше блеска и треска, чем реальной пользы. Тем не менее, народ будет рад уже и тому, что наверху вспомнили об его нуждах, потому что в последнее время ему редко перепадают хоть какие-то крошки с коалиционного стола. Впрочем, даже постоянное наплевательство на граждан в итоге работает на рейтинг Биби, потому что народ привыкает, что его благополучие зависит лишь от доброй воли царя.



У Нетаниягу есть еще одно важное для политической карьеры качество - он никогда не признает своих ошибок. Еще ни разу за его бесконечно долгое правление мы не слышали, чтобы он был не то, чтобы в чем-то виноват, а хотя бы неправ или, скажем, заблуждался. Его незамутненная вера в свою непогрешимость отчасти передается и сторонникам - публика не любит рефлексирующих политиков, как и неуверенных в себе фокусников. И потому в наших бедах всегда виновен кто угодно: Смотрич, Бен-Гвир, ультраортодоксы, демонстранты, Байден, Путин - но только не Биби.



На самом деле, очевидно даже ребенку, что нынешний кризис породил сам премьер. Не кто иной, как он, своими сомнительными манипуляциями и любовью к роскоши спровоцировал расследование, которое закончилось обвинительным заключением. Именно он, никого не стесняясь, позволяет вмешиваться в государственные дела своей жене и сыну. Именно он, стараясь удержаться у власти, не один год идет на поводу у харедим, отдавая им жирные куски бюджета. И точно так же, ради сохранения своего кресла, он смотрит сегодня сквозь пальцы на выкрутасы правых радикалов. Юридическая реформа, охлаждение с американской администрацией - все это результат политики Нетаниягу, его стремления во что бы то ни стало остаться на своем посту и избежать суда. Об этом каждый день пишут СМИ, об этом говорят даже дети в школах, но, когда доходит до выборов, почему-то оказывается, что лучше Биби никого нет, даже если опросы порой показывают другую картину. В большинстве цивилизованных стран такой деятель давно бы уже оказался за бортом политики; причем там, где существует истинная демократия, он бы ушел в отставку сам, чтобы не компрометировать свою партию и власть в целом. А у нас он по-прежнему возглавляет правительство, за бортом же оказываются те, кто попытался бросить ему вызов.



Увы, трудно объяснить такой стойкий успех фокусника Биби чем-то иным, кроме готовности публики ему верить. В этом смысле Нетаниягу необыкновенно повезло с народом. Нравится это кому-то или нет, но народ Израиля в массе предпочитает, чтобы им управлял именно царь, непогрешимый и не сомневающийся. Правда, сам Биби немало постарался, чтобы сделать из нашего общества публику, которая завороженно смотрит в рот своему кумиру. Это, возможно, его самый большой грех, самое серьезное преступление, и судить за него сможет только история. Но чтобы это случилось, народ должен опомниться и перестать быть доверчивой публикой для любых манипуляторов, и нынешних, и будущих.