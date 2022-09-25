



Центра больше нет

Поведение Яира Лапида на первый взгляд кажется необъяснимым. Для чего он за сорок дней до выборов вытащил на свет пропахшую нафталином идею двух государств для двух народов? Он не мог не знать, что поддержка этого принципа среди избирателей снизилась даже по сравнению с предыдущим годом; что ситуация в автономии чревата взрывом, Абу Мазен ничего не контролирует и новая интифада может разразиться в любой момент. С какого перепугу, чтобы не сказать резче, Лапид заговорил о двух государствах на Генассамблее ООН? Чтобы продемонстрировать международному сообществу свое миролюбие и договороспособность?



Скорее всего, эта речь была адресована не ООН, а народу Израиля. Но на что рассчитывает Лапид? На укрепление своего блока за счет избирателей арабских партий, которых вдохновит перспектива Палестинского государства? Однако представители «Объединенного списка» не впечатлились его заявлениями и раскритиковали израильского премьера за пустословие. Даже если арабский электорат, поверив в благие намерения Лапида, массово пойдет на выборы и принесет своим представителям больше мандатов, это не поможет создать коалицию, потому что в нее не войдут партии центра. Временный глава правительства захлопнул дверь перед носом своих недавних партнеров, оставив Израилю всего два варианта коалиции: «только с Биби» или «только с арабами», причем программа последней будет включать неприемлемый для многих план раздела Израиля.



Другой неожиданной инициативой Лапида стало намерение срочно подписать с Ливаном соглашение о демаркации морских границ, которое предусматривает уступки со стороны Израиля и использование Ливаном газового месторождения «Кана».



Несмотря на возмущение общественности и многих политиков, это соглашение может быть заключено кабинетом безопасности, без обсуждения в Кнессете. Оппоненты упрекают премьера в том, что он «испугался угроз Насраллы», но это не так. Просто Лапид решил показать себя не местоблюстителем, а настоящим государственным деятелем, умеющим принимать решения и проводить их в жизнь, никого не спрашивая. В другой демократической стране это вызвало бы протест и осуждение, но для Израиля такой стиль поведения руководства мало кого не удивляет и многим даже импонирует. Так что здесь расчет Лапида строится не на пустом месте.



Что касается политики уступок и явного сдвига влево, то и эти шаги главы «Еш Атид» продуманы и просчитаны. Его цель - укрепить свою партию за счет умеренных левых, которые есть во всех движениях, называющих себя центром. Эти люди, как политики, так и избиратели, чувствуют фальшь понятия «центр» в израильской реальности. До недавнего времени особенного выбора у них не было. В левых списках вроде МЕРЕЦ и Аводы идет своя драка за проходные места, а их рейтинг довольно слаб. Крупной и авторитетной левой партии, какой была когда-то Авода, в Израиле сейчас нет. Именно такую партию хочет сделать из «Еш Атид» ее председатель, отказавшись от неэффективного ярлыка «центризма».



Нет сомнений, что левый разворот не даст победы Лапиду на выборах, зато добавит ему голоса сомневающихся. Неважно, что перераспределение мандатов произойдет внутри блока «только не Биби» и никак не повлияет на формирование коалиции. Не к этому сейчас стремится Лапид – он и сам понимает, что его шанс сохранить премьерское кресло слишком мал, - а к тому, чтобы его партия выросла и стала несомненным лидером левого лагеря. С этой позиции он сможет в дальнейшем на равных бросать вызов Нетаниягу или кому-то ни было и не бояться конкуренции со стороны Ганца и всех, кто наступает ему на пятки. Повернув влево, он ослабил и дискредитировал условно центристские партии, а на левом крыле у него соперников нет.



Главный источник своего усиления Лапид видит, во-первых, в Аводе и Мерец, среди активистов, соскучившихся по власти, во-вторых – в партии Ганца. Список бывшего главнокомандующего собран с миру по нитке из приверженцев самых разных взглядов. Многие деятели присоединились к «Государственному лагерю» лишь потому, что видели в нем возможность войти в большую политику. Таким интересантам, особенно имеющим собственный электорат, Лапид предлагает более надежный путь: через крупный список с большим потенциалом и четко обозначенной идеологией.



То, как резко Лапид пошел ва-банк, должно послужить хорошим уроком всем нам.



Теперь мы убедились, что он, подобно Биби, не остановится ни перед чем, лишь бы достичь вершин власти. Так что, если оценивать нынешних лидеров двух блоков по шкале порядочности и верности принципам, разница невелика. Идея морального превосходства, демократии и коллегиальности, которую «коалиция перемен» противопоставляла авторитаризму и махинациям, царящим в лагере Нетаниягу, развеялась как дым. Теперь один беспринципный интересант будет противостоять другому такому же интересанту.



Намерен ли Лапид действительно осуществить принцип двух государств, если когда-нибудь придет к власти? Или это лишь предвыборный трюк с заделом на будущее?



Совсем не исключено, что в перспективе он видит себя, подобно Рабину, заключающим судьбоносный договор, но, разумеется, без повторения ошибок Осло. И пусть на теме наследия Рабина пытается спекулировать Мерав Михаэли, у Аводы давно нет ресурсов, чтобы как-то влиять на политику. Зато Лапид уже доказал, что умеет рулить, его фракция – вторая по величине, а может стать первой, и его шанс занять пост главы правительства, не сейчас, так в другой раз, вполне реален. Поэтому он так самонадеянно обещает стране светлое будущее, спокойные границы, сотрудничество с соседями и гарантии превращения Палестины в «мирное государство»…



Где-то на том свете над этими планами печально посмеиваются Рабин с Пересом и издевательски хохочет Арафат. Но израильтянам, тем, кто помнит последствия Осло, не до смеха. Единственный плюс для нашего общества – избавление от иллюзий и понимание, что центра в нашей стране больше нет, да и вряд ли он возможен.



Автор: Ирина Петрова