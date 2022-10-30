



“Где Нэнси? Где Нэнси?” Подробности атаки в доме Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в субботу, 29 октября, высказалась о нападении на ее мужа, написав в письме всем членам Конгресса, что ее семья “разбита горем” после того, как “«жестокий человек” напал на Пола Пелоси в их доме в Сан-Франциско ранним утром в пятницу, 28 октября.



Начальник полиции Сан-Франциско Уильям Скотт заявил, что 42-летнему Дэвиду ДеПейпу в настоящее время предъявлены обвинения в покушении на убийство, нападении с применением смертоносного оружия, жестоком обращении с пожилыми людьми, краже со взломом и других уголовных преступлениях, связанных с нападением.



По сообщению правоохранительных органов ДеПейп напал на 82-летнего Пола Пелоси с молотком, выкрикивая: “Где Нэнси? Где Нэнси?”. Нападавший пытался связать Пелоси, “пока Нэнси не вернулась домой”. Пелоси удалось дозвониться в службу 911 и оставить линию открытой, чтобы диспетчер мог услышать его разговор с ДеПейпом.



Полиция Сан-Франциско проникла в дом Пелоси в 2:27 утра по местному времени и обнаружила, что Пол борется за молоток с ДеПейпом. Офицеры повалили нападающего на землю и арестовали.



Пелоси был доставлен в больницу и перенес “успешную операцию по устранению перелома черепа и серьезной травмы правой руки и кисти. Ожидается, что он полностью выздоровеет”, – заявил Дрю Хэммилл, представитель Нэнси Пелоси.



Сообщается, что ДеПейп ранее был замечен в распространении в интернете версии о том, что евреи виноваты в войне на Украине.















