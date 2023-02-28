



Белый дом запрещает TikTok в правительственных учреждениях

Белый дом в понедельник, 27 февраля, дал правительственным учреждениям 30 дней, чтобы удалить китайское приложение TikTok на федеральных устройствах и системах.



Стремясь обеспечить безопасность данных США, все федеральные агентства должны исключить TikTok из телефонов и систем. Об этом заявила директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг в меморандуме с инструкциями, с которым ознакомился Reuters.



Запрет, введенный Конгрессом в конце прошлого года, последовал за аналогичными действиями Канады, ЕС, Тайваня и более половины штатов США.

Запрет устройства, затронувший крошечную часть пользовательской базы TikTok в США, разжег призывы к полному запрету приложения для обмена видео.



В свою очередь TikTok, принадлежащий ByteDance, заявил, что опасения вызваны дезинформацией, и отрицает использование приложения для слежки за американцами.



Запрет на TikTok не распространяется на деятельность, связанную с национальной безопасностью, правоохранительной деятельностью или исследованиями в области безопасности.



Сообщается, что действие не затрагивает более 100 миллионов американцев, которые используют TikTok на частных или корпоративных устройствах.

Тем не менее во вторник, 28 февраля, комитет Палаты представителей по иностранным делам должен проголосовать за законопроект, который даст президенту Джо Байдену право запретить TikTok на всех устройствах в США.



“Мой законопроект дает администрации право запрещать TikTok или любые программные приложения, которые угрожают национальной безопасности США. Любой, у кого TikTok загружен на свое устройство, предоставил (Коммунистической партии Китая) лазейку для всей своей личной информации. Это шпионский шар в вашем телефоне“, — заявил его автор и председатель комитета Майк Маккол.



Американский союз гражданских свобод заявил, что выступает против запрета Конгресса на TikTok.



