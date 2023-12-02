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Зеленский рассказал о серьезном успехе ВСУ
02.12.2023 10:50 Алина Груднева

Зеленский рассказал о серьезном успехе ВСУ

Вооруженные силы Украины лишили Россию влияния в Черном море.

Об этом утром, 2 декабря, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свое интервью агентству Associated Press, где он рассказывал о войне, поддержке США и Формуле мира.

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"Мы добились очень серьезного успеха: лишили Россию влияния в Черном море. Что касается шагов на земле – у нас не хватает мощности, чтобы добиться желаемых результатов быстрее", - сказал он.

По словам Зеленского, тем не менее, это не говорит о том, что украинцы должны опустить руки и сдаться. 

"Россия этого не дождется. Мы уверены в своих действиях, мы боремся за свое", - отметил он.

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