



Зеленский подтвердил успех ВСУ на левом берегу Днепра

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что Вооруженные силы достигли определенных успехов на левом берегу Херсонской области.



"Левобережье Херсонской области. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждой, кто возвращает Украине свободу и справедливость", - сказал Зеленский.



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Он обнародовал фотографии с бойцами. На кадрах продемонстрировано форсирование Днепра.



По данным Гештаба ВСУ, одной из целей на левом берегу на Херсонском направлении является оттеснение россиян подальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население.



"Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Выявляются пути логистического снабжения боеприпасов и продовольствия оккупантов. Осуществляется разведка мест расположения личного состава и техники российско-оккупационных сил, позиций артиллерии и т.д., с целью их дальнейшего уничтожения соответствующими средствами поражения. Продолжаются тяжелые бои", - сказано в заявлении.



Уточняется, что ВС РФ несут значительные потери как техники, так и личного состава. В Генштабе подтверждают, что проведены несколько успешных операций.

