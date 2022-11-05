



Зеленский озвучил формулу "справедливого мира" с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении озвучил формулу "справедливого мира" с Россией.



По словам Зеленского, формула заключается в уважении Устава ООН, территориальной целостности Украины и ответственности РФ за террор против украинского народа.



"Мы как раз готовы к миру - к честному и справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали. Нашу позицию мир знает: это уважение к Уставу ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение наших людей и надлежащая ответственность за террор – наказание для всех, кто виноват, и полное возмещение Россией нанесенного нам ущерба", - подчеркнул президент Украины.



