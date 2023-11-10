



Зеленский: Из Газы эвакуированы еще 160 украинцев

За прошедшие сутки и ночь из Газы удалось вывезти 160 украинцев, также эвакуированы еще 9 граждан Молдовы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



"За минувшие сутки и ночь Украина эвакуировала из Газы еще 160 своих граждан и 9 граждан Молдовы", – рассказал он.



Он отметил, что на этой неделе спасены уже 203 украинских гражданина. "Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был", - констатировал президент.



Это уже вторая группа украинцев, эвакуированных из анклава. До этого, 7 ноября из Газы была вывезена первая группа украинцев в составе 43 человек. Комментируя первую удачную операцию, спикер МИДа Олег Николенко отмечал, что уже есть разрешение на вывоз следующих групп украинских граждан. Эвакуация была запланирована на 8 и 9 ноября.