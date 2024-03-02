



Зеленский дал новому главкому ВСУ "карт-бланш"

Президент Украины Владимир Зеленский дал новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому "карт-бланш" на кадровые перестановки в армии.



Такое заявление украинский лидер сделал в традиционном вечернем видеообращении по окончании 738-го дня войны.



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"Каждый день главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У главкома - карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах - любые. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт - реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей", - отметил он.



По словам Зеленского, он ожидает получить от Сырского детальный доклад и конкретные предложения относительно дальнейших действий, когда главком вернется в начале недели с фронта.



"Каждый, кто работает на государство, должен быть в государстве, за государство, заботиться о государстве. Об общих интересах, а не о каких-то личных. Личные интересы - после войны", - подчеркнул Зеленский.