



Япония предоставит Украине до $7 млрд помощи

Выступая онлайн на третьем Саммите международной Крымской платформы в Киеве, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония предоставит Украине помощь в размере до $7 млрд.



"Япония будет предоставлять разнообразную помощь в размере до $7 млрд в зависимости от потребностей", - заявил глава японского правительства, добавив, что Япония воспользуется своим опытом и знаниями в области послевоенного восстановления и восстановления после природных катастроф для обеспечения помощи.



По словам Кисида, Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, а также продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом, в том числе со странами G7, и присоединяется к санкциям против РФ.



"Я посещал Киев и Бучу в марте этого года и стал свидетелем трагедии своими глазами. Это подтвердило мою убежденность в том, что агрессия РФ против Украины является чрезвычайным актом, игнорирующим основы международного порядка", - подчеркнул премьер.



"Япония на стороне народа Украины для того, чтобы обеспечить мир и заново вернуть его на прекрасную украинскую землю", - подытожил глава японского правительства.