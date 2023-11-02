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ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении ТОС "Солнцепек": впечатляющее зрелище | Фото: http://GeneralStaff.ua
02.11.2023 08:47 Дара Киевская

ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении ТОС "Солнцепек": впечатляющее зрелище

На Авдеевском направлении Силы обороны уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"На Авдеевском направлении воины подразделения "БУАР" 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко совместно с ССО "А" уничтожили "ТОС-1А "Солнцепек", – отмечается в сообщении СтратКома ВСУ.

Также бойцы уточнили, что "впечатляющее зрелище можно было наблюдать за десятки километров".



 

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