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Великобритания показала ракеты Brimstone, которые получит Украина. Видео
22.02.2024 21:26 Mignews

Великобритания показала ракеты Brimstone, которые получит Украина. Видео

В Министерстве обороны Великобритании показали ракеты Brimstone, которые в ближайшее время будут переданы Украине в рамках международной поддержки и помощи в борьбе против российской агрессии. Соответствующее видео было опубликовано в соцсети Х (Twotter).

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Британская сторона подчеркнула важность этой помощи в сдерживании продвижения российских сил.

"В рамках пакета военной помощи Великобритания передает Вооруженным Силам Украины еще 200 ракет Brimstone, высокоточных противотанковых ракет. Эта помощь играет решающую роль в остановке продвижения России", – говорится в подписи к видео. 
 


Ракеты Brimstone, известные своей точностью и эффективностью, будут использоваться Украиной для укрепления своих оборонительных позиций и противостояния РФ.

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