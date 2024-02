Великобритания показала ракеты Brimstone, которые получит Украина. Видео

В Министерстве обороны Великобритании показали ракеты Brimstone, которые в ближайшее время будут переданы Украине в рамках международной поддержки и помощи в борьбе против российской агрессии. Соответствующее видео было опубликовано в соцсети Х (Twotter).



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Британская сторона подчеркнула важность этой помощи в сдерживании продвижения российских сил.



"В рамках пакета военной помощи Великобритания передает Вооруженным Силам Украины еще 200 ракет Brimstone, высокоточных противотанковых ракет. Эта помощь играет решающую роль в остановке продвижения России", – говорится в подписи к видео.



🎬 As part of our latest military aid package, the UK is providing 200 more Brimstone missiles, a precision-guided anti-tank missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid plays a crucial role in stalling Russian advances.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦pic.twitter.com/SpVnWqeiVm