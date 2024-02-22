Великобритания показала ракеты Brimstone, которые получит Украина. Видео
В Министерстве обороны Великобритании показали ракеты Brimstone, которые в ближайшее время будут переданы Украине в рамках международной поддержки и помощи в борьбе против российской агрессии. Соответствующее видео было опубликовано в соцсети Х (Twotter).
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Британская сторона подчеркнула важность этой помощи в сдерживании продвижения российских сил.
"В рамках пакета военной помощи Великобритания передает Вооруженным Силам Украины еще 200 ракет Brimstone, высокоточных противотанковых ракет. Эта помощь играет решающую роль в остановке продвижения России", – говорится в подписи к видео.
🎬 As part of our latest military aid package, the UK is providing 200 more Brimstone missiles, a precision-guided anti-tank missile, to the Ukrainian Armed Forces.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 22, 2024
This aid plays a crucial role in stalling Russian advances.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦pic.twitter.com/SpVnWqeiVm
Ракеты Brimstone, известные своей точностью и эффективностью, будут использоваться Украиной для укрепления своих оборонительных позиций и противостояния РФ.