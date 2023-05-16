



В ЮАР заявили, что договорились с Зеленским и Путиным о мирной миссии в Украине

В ЮАР заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин согласились принять миссию африканских лидеров, которая касается вопроса мирного урегулирования войны в Украине.



Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса по итогам переговоров с главами обеих стран, пишет CGTN Europe.



"Общался с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским и они согласны принять миссию от африканских лидеров по потенциальному мирному плану для их конфликта", - заявил он.



По данным Sky News, Сирел Рамафоса провел отдельные дискуссии с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским относительно плана, в ходе которого оба президента согласились приветствовать группу.



"Удастся ли это или нет, будет зависеть от дискуссий, которые будут проведены", - сказал Рамафоса.



По его словам, африканский мирный план получил "осторожную" поддержку со стороны Вашингтона и Лондона, которые были проинформированы о нем.

Как сообщалось, по словам посла США в Южной Африке Рубена Бригетти, в прошлом году в декабре ЮАР поставила в Россию боеприпасы вместе с оружием с помощью корабля, который пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне.



