



В ВСУ объяснили: Флаг Украины в Крынках – это ответ на пропаганду РФ

Вечером 6 февраля проект DeepState обнародовал видео, на котором можно заметить, что защитники установили флаг Украины в Крынках на левом берегу Херсонской области. Произошло это на фоне утверждений россиян, что Крынки находятся "под их контролем" и они всех якобы отбросили за Днепр. Эту информацию прокомментировали в Вооруженных Силах Украины.



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Установка украинского флага в селе Крынки, которое находится на левом берегу Херсонской области, важно как для бойцов ВСУ, так и для мирного населения, заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".



"Установка украинского флага в Крынках – это ответный жест на вызовы, которые создает в информационном обществе вражеская пропаганда", – подчеркнула Гуменюк, заметив, что россияне пытаются убедить население в оккупации, что их бросили, а украинские защитники выбиты с позиций.



Но все увидели, что на левом берегу Херсонской области есть украинский флаг и бойцы Сил обороны, рассказала спикер, подтвердив, что те штурмы, которые россияне провели в прошлые сутки, были для них безрезультатными и плачевными.



Украинские воины продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра и работают над его расширением.



"Установка флага в Крынках требовалось нашим бойцам, чтобы осознать, что нас оттуда не выбить. А также мирному населению левого берега, чтобы они чувствовали, что Украина рядом", – объяснила спикер Сил обороны юга.



