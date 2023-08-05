



В Украине призвали партнеров увеличить объемы поставок "орудий возмездия"

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк призвал западных партнеров увеличить объемы поставок вооружений.



Об этом он написал в Twitter.



По его словам, последние события в акватории Черного моря указывают на то, что путь к миру лежит через освобождение украинских территорий, разрушение российских военных баз и стратегических складов в Крыму, а также через принуждение к выполнению норм международного права, резкое сокращение российского коммерческого потенциала и ускоренное уничтожение сухопутной военной техники РФ.



"Любые разговоры/переговоры напрасны, потому что дают РФ возможность залатать дыры и донарастить агрессию. Пора избавиться от иллюзий. Пора увеличить объемы поставок в Украину "орудий возмездия", - подчеркнул Подоляк.

