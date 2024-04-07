



В Украине ответили Папе Римскому на его идею по пленным

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов согласен с идеей Папы Римского Франциска относительно обмена пленными по формуле "всех на всех".



Такое заявление он сделал в интервью немецкому телеканалу ARD, уточнив, что есть один важный нюанс.



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"Я это полностью поддерживаю. Давайте это сделаем. Осталось одно маленькое дело - убедить Россию", - подчеркнул Буданов.



По словам главы ГУР, со стороны Москвы заинтересованность в этом не наблюдается.