



В Украине оценили угрозу вторжения из Беларуси

Угроза вторжения из Беларуси в Украину является низкой.



Такое мнение выразил в интервью The New York Times начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.



Он считает, что полностью исключать такой вариант развития событий не стоит. Российские войска в республике не выстроены в штурмовые порядки, а из мобилизованных учебных лагерей отправляют воевать на восток Украины.



Свое мнение он также объяснил тем, что на белорусских полигонах для вторжения в Украину не хватает бронетехники.



