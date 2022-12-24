В Украине оценили угрозу вторжения из Беларуси
Угроза вторжения из Беларуси в Украину является низкой.
Такое мнение выразил в интервью The New York Times начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
Он считает, что полностью исключать такой вариант развития событий не стоит. Российские войска в республике не выстроены в штурмовые порядки, а из мобилизованных учебных лагерей отправляют воевать на восток Украины.
Свое мнение он также объяснил тем, что на белорусских полигонах для вторжения в Украину не хватает бронетехники.