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В Украине назвали полезные для мира последствия поражения РФ
27.11.2022 16:41 Ольга Белозерова

В Украине назвали полезные для мира последствия поражения РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил последствия поражения РФ в войне, которые будут иметь положительные последствия для всего мира.

"Наказание военных преступников… Сокращение поддержки террористов во всем мире… Возвращение международного права… Невозможность силового захвата территорий… Экономическое разрушение агрессора… Прекращение различных видов шантажа. Это возможно, когда Россия проиграет. Украина - за. Кто же против?", - написал Подоляк. 

 

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