



В Украине формируется чеченская армия для деоккупации Ичкерии, – Закаев

Глава чеченского правительства в изгнании Ахмед Закаев заявил о восстановлении в Украине Чеченской армии, которая в дальнейшем будет деоккупировать Чеченскую республику Ичкерию.



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Сразу после начала российской агрессии в Украине, правительство Ичкерии объявило о формировании отрядов для помощи Украине, и первые чеченские добровольцы прибыли в страну с 2014 года, напомнил Закаев в эксклюзивном интервью ТСН.



На текущий момент в Украине стартовал процесс возрождения чеченской армии Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия с формированием Министерства обороны, набором подразделений и созданием батальонов, рассказал Закаев.



"Эти отряды имеют двойной статус – они входят в Иностранный легион и одновременно являясь бойцами Вооруженных Сил Чеченской республики Ичкерия" – уточнил глава чеченского правительства в изгнании.



Ахмед Закаев подчеркнул, что эти подразделения будут оставаться в Украине до конца войны, оказывая поддержку в борьбе против российского агрессора. В будущем возможно их передислоцирование на территорию Чечни для начала деоккупации.



Отвечая на вопрос о поддержке со стороны Украины, Закаев заявил, что "Украина уже помогает", и выразил благодарность за создание Государственного комитета по восстановлению народов и государственности Кавказа на уровне Европейского Союза.



"Это та правовая и политическая площадка, которая во многом будет способствовать деинтеграции России и Российской империи. И вот это все происходит при помощи и при поддержке Украины и украинского государства", – подчеркнул Ахмед Закаев.



Полное интервью Ахмеда Закаева смотрите на видео:



