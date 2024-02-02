В результате российского удара по Украине погибли два француза
Два французских добровольца из числа гуманитарных работников погибли в результате атаки российского беспилотника в Херсонской области на юге Украины, заявил в пятницу, 2 февраля министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, подтвердив сообщения главы областной ОГА и других официальных лиц.
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"Российское варварство стало мишенью для гражданских лиц в Украине". Два французских гуманитарных работника поплатились жизнью за свою преданность украинцам", - написал министр иностранных дел Стефан Сежурне на сайте X. "Россия должна ответить за свои преступления".
"Президент Франции Эммануэль Макрон в своем посте на сайте X назвал убийства, совершенные в четверг, "трусливым и позорным актом". "Я поддерживаю всех добровольцев, которые участвуют в оказании помощи другим странам", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу выразил благодарность за их работу в его охваченной войной стране. "Российский террор не знает границ и национальностей жертв. Отважные французские гуманитарные работники помогали людям, и мы всегда будем благодарны им за человечность. Мои соболезнования их близким", - написал Зеленский в социальных сетях.