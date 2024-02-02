



В результате российского удара по Украине погибли два француза

Два французских добровольца из числа гуманитарных работников погибли в результате атаки российского беспилотника в Херсонской области на юге Украины, заявил в пятницу, 2 февраля министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, подтвердив сообщения главы областной ОГА и других официальных лиц.



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"Российское варварство стало мишенью для гражданских лиц в Украине". Два французских гуманитарных работника поплатились жизнью за свою преданность украинцам", - написал министр иностранных дел Стефан Сежурне на сайте X. "Россия должна ответить за свои преступления".



La barbarie russe a visé des civils en Ukraine.



Deux humanitaires français ont payé leur engagement auprès des Ukrainiens de leur vie. Trois sont blessés.



Mes pensées vont vers eux et leurs proches. La France se tient à leurs côtés. La Russie devra répondre de ses crimes. — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) February 2, 2024

Deux humanitaires français ont été tués en Ukraine par une frappe russe. Acte lâche et indigne. Je pense à leurs proches et camarades blessés.



Ma solidarité va à tous les bénévoles qui s’engagent pour aider les populations. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2024

Russian terror knows no boundaries or victims' nationalities. The brave French aid workers assisted people and we will always be grateful for their humanity. My condolences go out to their loved ones. I wish speedy recovery to the others who were injured in this horrific attack. https://t.co/j5LF1Jqp83 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 2, 2024

"Президент Франции Эммануэль Макрон в своем посте на сайте X назвал убийства, совершенные в четверг, "трусливым и позорным актом". "Я поддерживаю всех добровольцев, которые участвуют в оказании помощи другим странам", - добавил он.Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу выразил благодарность за их работу в его охваченной войной стране. "Российский террор не знает границ и национальностей жертв. Отважные французские гуманитарные работники помогали людям, и мы всегда будем благодарны им за человечность. Мои соболезнования их близким", - написал Зеленский в социальных сетях.