



В Крыму идет срочная эвакуация школ и судов

Все суды Крыма получили сообщения о минировании.



Сотрудников и посетителей эвакуировали, на месте работают полицейские.



Они проводят осмотр зданий судов, входы и выходы.



Эвакуация учащихся и сотрудников школ в эти минуты проходит сразу в нескольких населенных пунктах Крыма.



По данным источника, в Ленинском районе республики детские сады на время остановили свою работу. Родители уже забрали воспитанников домой.



Все школы Керчи эвакуировали из-за анонимных звонков с угрозами.