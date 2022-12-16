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В Крыму идет срочная эвакуация школ и судов
16.12.2022 13:19 Аркадий Бочаровский

В Крыму идет срочная эвакуация школ и судов

Все суды Крыма получили сообщения о минировании.

Сотрудников и посетителей эвакуировали, на месте работают полицейские. 

Они проводят осмотр зданий судов, входы и выходы.

Эвакуация учащихся и сотрудников школ в эти минуты проходит сразу в нескольких населенных пунктах Крыма.

По данным источника, в Ленинском районе республики детские сады на время остановили свою работу. Родители уже забрали воспитанников домой.

Все школы Керчи эвакуировали из-за анонимных звонков с угрозами.

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