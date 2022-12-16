В Крыму идет срочная эвакуация школ и судов
Все суды Крыма получили сообщения о минировании.
Сотрудников и посетителей эвакуировали, на месте работают полицейские.
Они проводят осмотр зданий судов, входы и выходы.
Эвакуация учащихся и сотрудников школ в эти минуты проходит сразу в нескольких населенных пунктах Крыма.
По данным источника, в Ленинском районе республики детские сады на время остановили свою работу. Родители уже забрали воспитанников домой.
Все школы Керчи эвакуировали из-за анонимных звонков с угрозами.