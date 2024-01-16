



В ISW пояснили фейки России о сбитии самолетов Ил-22 и А-50

В России распространяют фейки о потере самолетов А-50 и ИЛ-22 в Украине, чтобы заверить пилотов в безопасности полетов над Черным и Азовским морями.



К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным ISW, россияне отрицали, что самолет А-50 сбили украинские военные. В информпространстве РФ утверждали, что воздушное судно уничтожено дружеским огнем.



По словам аналитиков, эти действия являются странными, ведь таким образом россияне признают провал со стороны российских сил.



"Непонятно, почему российские пилоты должны чувствовать себя комфортнее с мнением о том, что их наземные средства противовоздушной обороны настолько некомпетентны", - отметили аналитики.



