



В Донецке попали в базу оккупантов

В субботу, 16 декабря в оккупированном Донецке прозвучал мощный взрыв.



Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы и подтверждают многие журналисты.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По разным сообщениям, прилет пришелся или в нефтебазу, которая уже горела вчера, или в военную базу оккупантов.



Журналист Денис Казанский пишет: "В Буденновском районе оккупированного Донецка прилет по военной базе оккупантов. Начался сильный пожар, дым от которого виден в разных частях города»".



А вот журналист Андрей Цаплиенко, отмечает: "Подтверждают свежий прилет по базе расположения оккупантов и их складу горюче-смазочных материалов в Донецке".

