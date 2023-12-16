В Донецке попали в базу оккупантов
В субботу, 16 декабря в оккупированном Донецке прозвучал мощный взрыв.
Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы и подтверждают многие журналисты.
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По разным сообщениям, прилет пришелся или в нефтебазу, которая уже горела вчера, или в военную базу оккупантов.
Журналист Денис Казанский пишет: "В Буденновском районе оккупированного Донецка прилет по военной базе оккупантов. Начался сильный пожар, дым от которого виден в разных частях города»".
А вот журналист Андрей Цаплиенко, отмечает: "Подтверждают свежий прилет по базе расположения оккупантов и их складу горюче-смазочных материалов в Донецке".