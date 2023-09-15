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В Андреевке штурмовики ВСУ уничтожили 72-ю бригаду РФ вместе с командованием | Фото: http://GeneralStaff.ua
15.09.2023 10:10 Дара Киевская

В Андреевке штурмовики ВСУ уничтожили 72-ю бригаду РФ вместе с командованием

Украинские бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады подтвердили освобождение Андреевки Донецкой области. Штурмовики полностью разбили российскую пехотную 72-ю бригаду вместе с командованием.

В результате молниеносной операции российский гарнизон в Андреевке был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен. Украинские штурмовики ликвидировали:

  • начальника бригадной разведки врага;
  • трех комбатов;
  • и почти всю пехоту 72 отдельной мотострелковой бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.

Также уточняется, что бои продолжаются, украинские силы продолжают закрепляться на новых позициях. Бойцы Третьей штурмовой бригады сообщают, что российская 72 бригада потерпела тотальный провал.

"Взятие и удержание населенного пункта Андреевка - наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего дальнейшего наступления", - подчеркивается в сообщении.

 

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