



В Андреевке штурмовики ВСУ уничтожили 72-ю бригаду РФ вместе с командованием

Украинские бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады подтвердили освобождение Андреевки Донецкой области. Штурмовики полностью разбили российскую пехотную 72-ю бригаду вместе с командованием.



В результате молниеносной операции российский гарнизон в Андреевке был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен. Украинские штурмовики ликвидировали:

начальника бригадной разведки врага;

трех комбатов;

и почти всю пехоту 72 отдельной мотострелковой бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.

Также уточняется, что бои продолжаются, украинские силы продолжают закрепляться на новых позициях. Бойцы Третьей штурмовой бригады сообщают, что российская 72 бригада потерпела тотальный провал.



"Взятие и удержание населенного пункта Андреевка - наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего дальнейшего наступления", - подчеркивается в сообщении.