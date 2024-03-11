



Украина вызвала представителя Ватикана после скандальных слов Папы Римского

Министерство иностранных дел Украины вызвало представителя Ватикана Висвальдаса Кульбокаса на фоне скандальных высказываний Папы Римского Франциска о необходимости в том, чтобы "Киев поднял белый флаг" перед Россией.



В ведомстве ему сказали, что Украина разочарована заявлением понтифика.



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"Вместо призывов, легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве", - сказано в заявлении.