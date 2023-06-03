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Украина готова к контрнаступлению, - Зеленский
03.06.2023 10:45 Ирина Демьянова

Украина готова к контрнаступлению, - Зеленский

Украина готова к контрнаступлению, чтобы освободить свою территорию от российских оккупантов. Однако сроки начала и детали неизвестны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal.

"Мы твердо верим, что нам это удастся. Я не знаю, сколько это займет времени. Честно говоря, это может пойти разными путями, абсолютно разными. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы", - заявил президент.

По словам главы государства, украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, но ждать больше нельзя. Вероятно, Зеленский намекал на истребители, поскольку он подчеркнул, что у России до сих пор есть преимущество в воздухе.

"Отсутствие защиты от авиации врага означает, что погибнет много солдат во время контрнаступления", - заявил Зеленский.
 

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