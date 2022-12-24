



Удар по Херсону: есть жертвы и раненые

Силы РФ вновь нанесли удар по освобожденному Украиной Херсону.



По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, область за сутки была обстреляна 74 раза.



Снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома.



"За прошедшие сутки в Херсонской области российская армия убила 5 мирных людей, 17 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Девочку с множественными осколочными травмами доставили в больницу. Ребенок в тяжелом состоянии", - сказал он.



Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщает, что по меньшей мере пять человек погибли и еще 35 получили ранения в результате удара по центру Херсона. 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

