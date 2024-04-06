



У Зеленского пояснили слова главы ОП Украины о наступлении на Харьков

В Офисе президента Украины разъяснили заявление Андрея Ермака для издания Politico относительно возможности наступления РФ на Харьков.



По словам его пресс-секретаря Дарьи Заривной, об этом не шло и речи.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"В материале Politico речь шла о ракетных ударах по Харькову. Этот город для России сейчас становится главной целью ударов", - пояснила она.



По словам Заривной, никаких слов о наступлении на Харьков от главы ОП не звучало.



Что примечательно, такой комментарий поступил после сообщений о том, что РФ нанесла мощный удар по Шевченковскому районе украинского города Харьков, в результате которого погибли люди. После ударов было зафиксировано несколько очагов возгорания.