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У Зеленского пояснили слова главы ОП Украины о наступлении на Харьков
06.04.2024 11:03 Алина Груднева

У Зеленского пояснили слова главы ОП Украины о наступлении на Харьков

В Офисе президента Украины разъяснили заявление Андрея Ермака для издания Politico относительно возможности наступления РФ на Харьков.

По словам его пресс-секретаря Дарьи Заривной, об этом не шло и речи.

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"В материале Politico речь шла о ракетных ударах по Харькову. Этот город для России сейчас становится главной целью ударов", - пояснила она.

По словам Заривной, никаких слов о наступлении на Харьков от главы ОП не звучало.

Что примечательно, такой комментарий поступил после сообщений о том, что РФ нанесла мощный удар по Шевченковскому районе украинского города Харьков, в результате которого погибли люди.  После ударов было зафиксировано несколько очагов возгорания. 

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