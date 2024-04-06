У Зеленского пояснили слова главы ОП Украины о наступлении на Харьков
В Офисе президента Украины разъяснили заявление Андрея Ермака для издания Politico относительно возможности наступления РФ на Харьков.
По словам его пресс-секретаря Дарьи Заривной, об этом не шло и речи.
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"В материале Politico речь шла о ракетных ударах по Харькову. Этот город для России сейчас становится главной целью ударов", - пояснила она.
По словам Заривной, никаких слов о наступлении на Харьков от главы ОП не звучало.
Что примечательно, такой комментарий поступил после сообщений о том, что РФ нанесла мощный удар по Шевченковскому районе украинского города Харьков, в результате которого погибли люди. После ударов было зафиксировано несколько очагов возгорания.