



Тревожно в оккупированном Севастополе – звучат взрывы

Днем 21 ноября во временно оккупированном РФ Севастополе прогремели взрывы. О них сообщили местные жители в социальных сетях, обращая внимание на то, что тревога объявлена не была. И только спустя несколько минут в российских Telegram-каналах один за другим начали появляться посты "о ракетной опасности в Крыму".



Первый взрыв в центральной части города был слышен примерно в 12:15. После этого раздался второй взрыв. "И еще один взрыв был слышен в городе. Об этом сообщает корреспондент", – написали "Крым. Реалии".



В свою очередь Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на своих подписчиков сообщает, что "на протяжении 20 минут в Севастополе были слышны звуки пяти взрывов, похожие на пуск ракеты с корабля".



Однако данная информация требует подтверждения от представителей оккупационной так называемой "администрации". Но они пока не спешат объяснять, с чем могут быть связаны эти взрывы.