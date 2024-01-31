



США поставят Украине новые дальнобойные высокоточные бомбы GLSDB

Соединенные Штаты собираются поставить Украине новую высокоточную бомбу большой дальности, которая может изменить динамику на поле боя. Американская газета Politico 30 января 2024 года сообщила, что США успешно испытали это оружие. Это сообщение, основанное на информации от двух американских чиновников, свидетельствует о значительном ускорении американской поддержки Украины на фоне продолжающейся войны.



Предполагается, что речь идет о наземной бомбе малого диаметра (GLSDB) - новейшем вооружении, которого в настоящее время нет в американском арсенале. Разработанная совместно компаниями Boeing и Saab, GLSDB сочетает в себе 250-фунтовую бомбу с точным наведением и ракетный двигатель, способный запускаться с различных наземных систем. Примечательно, что в то время как американские военные используют авиационную версию, наземный вариант представляет собой новое дополнение к их возможностям.



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На данный момент Министерство обороны США официально не подтвердило эту информацию. Однако, если это действительно так, то данная разработка может значительно усилить возможности украинских войск по нанесению дальних ударов, что потенциально может изменить ход войны. Поставка такого современного оружия подчеркивает неизменную приверженность США поддержке Украины в условиях продолжающейся борьбы за суверенитет и территориальную целостность.

