



США: нет признаков того, что Россия планирует применить "грязную бомбу"

США не видят никаких признаков того, что Россия решила применить ядерное, химическое или биологическое оружие в Украине, в том числе так называемую “грязную бомбу”, заявил в понедельник высокопоставленный военный чиновник.



В последние дни Москва неоднократно предупреждала, что Украина может использовать “грязную бомбу”, распространяющую ядерный, химический или биологический материал с помощью обычных взрывчатых веществ. Это, в свою очередь, вызывает опасения, что Россия может сама применить такое оружие и обвинить Киев.



“Украинцы не строят “грязную бомбу”, и у нас нет указаний на то, что русские приняли решение применить ядерное, химическое или биологическое оружие”, – заявил журналистам анонимный военный источник.



Соединенные Штаты, Великобритания и Франция в воскресенье, 23 октября, совместно отвергли заявления России о “грязной бомбе”, и президент Украины Владимир Зеленский также опроверг эти обвинения.



“Если Россия звонит и говорит, что Украина якобы что-то готовит, это означает одно: Россия все это уже подготовила”, – заявил Зеленский в видеообращении.