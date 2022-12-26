



Снарядный голод в ВС РФ, бракованные боеприпасы 2022 года выпуска



“Патриотический” канал “Два майора” опубликовал большой пост, посвященный снарядному голоду в российских частях.



"Уважаемые телеграм-каналы не раз поднимали тему снарядного голода в ВС России. В частности, приводились цифры о том, что летом наши части выпускали по всей линии фронта до 60 тыс. снарядов в сутки, что стало одной из причин их быстрого расхода.



Кроме того, некоторые решения высоких военных чинов хранить боеприпасы для артиллерии на удалении от действующих на линии фронта частей, но обязательно в одном месте и в зоне досягаемости вражеских БПЛА и РСЗО, также привели к утрате значительной части советских запасов.



В настоящее время поступают сообщения о том, что в части приходят 152мм снаряды 2022 г.в., качество которых вызывает вопросы из-за большого количества брака в сравнении со старыми партиями.



При этом, артиллеристы ворчат и на их нехватку. Однако, артиллерист, как говорят сами фронтовые офицеры, очень любит много стрелять по врагу. В эдакий раж входит. Особенно это хорошо, когда невысокоточным боеприпасом допускается тратить до 300 снарядов на поражение 1 танка противника на большом удалении (сейчас нас поправят и уточнят, но смысл слов фронтовых офицеров мы постарались передать).



Кстати, если расчет на большом удалении способен поразить/уничтожить танк противника менее чем 20 снарядами, расчет считается опытным и очень точным.



Решением сложившейся ситуации должен стать выпуск высокоточных снарядов, барражирующих БПЛА и иные технические решения. Потому что тактика превращения поля боя в лунный пейзаж перестает себя оправдывать, как показывает продвижение линии фронта на самых горячих направлениях.



Требуется диверсификация средств поражения, повышение их точности и дальности.



Так, противник выпускает в 6-7 раз меньше боеприпасов из-за разницы в количестве артиллерии. Однако, точность и дальность современных НАТОвских 155мм снарядов выше, чем у большинства наших.



ВС России располагают высокоточными боеприпасами. Но производить их нужно в разы больше"