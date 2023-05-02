



СМИ: Украина не в курсе секретной миссии Ватикана и согласия не давала

Украине ничего не известно о секретной миротворческой миссии Ватикана, о которой говорил Папа Римский Франциск. Украинские власти своего согласия на такие инициативы не давали. Об этом сообщает CNN со ссылкой на комментарий украинского чиновника, пожелавшего остаться не названным, но близкого к Офису Президента Украины.



"Президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) не давал согласия на какие-либо подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома или одобрения", - приводит издание слова чиновника.



Напомним, ранее Папа Римский заявлял, что сейчас Ватикан якобы проводит миротворческую миссию, но пока он не может раскрыть ее детали. Такое заявление понтифик сделал после своего визита в Будапешт, где он встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Иларионом, представителем Русской православной церкви в Будапеште.