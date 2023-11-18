



Россия снова “защищает” свою церковь в Украине

Советник постоянного представителя Украины в ООН Наталия Мудренко заявила, что “с начала вторжения этот институт фактически отвечает за идеологическую поддержку агрессии, а ее глава Кирилл (Гундяев) транслирует нарративы военной пропаганды в унисон с Кремлем”.



Напомним, что Гундяев постоянно твердит прихожанам о том, что война с Украиной - “богоугодное дело”.

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Россия уже долгое время была занята захватом епархий, храмов и имущества. И даже в ООН россияне пытаются продвинуть интересы своей церкви в Украине.

