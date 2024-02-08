



Россия блокирует доступ к сервисам Google на оккупированных территориях Украины

Национальный центр сопротивления Украины сообщил, что Россия блокируют доступ к сервисам Google на временно оккупированных территориях Украины.



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Жители ряда населенных пунктов на юге не имеют доступа к YouTube, поисковой системе Google, почте Gmail и другим сервисам Alphabet. Таким образом враг не только усиливает свой контроль над информационным полем, но и стимулирует местных жителей переходить на "российские аналоги".

