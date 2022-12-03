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РФ свозит своих учителей в Украину из Дагестана
03.12.2022 08:42 Алина Груднева

РФ свозит своих учителей в Украину из Дагестана

Россия свозит своих педагогов из Дагестана в Мелитополь для русифицикации украинских детей.

 
Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций Вооруженных сил Украины.
 
Уточняется, что у россиян наблюдается дефицит кадров.
 
"В Мелитополь завезли учителей из Дагестана, которые должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой в оккупационных школах", - сказано в сообщении.
 
Отмечается, что многие украинские учителя отказались сотрудничать с россиянами. Из-за этого РФ свозит на оккупированные территории своих учителей, обещая им повышенные зарплаты и льготы.

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