



РФ свозит своих учителей в Украину из Дагестана

Россия свозит своих педагогов из Дагестана в Мелитополь для русифицикации украинских детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций Вооруженных сил Украины.

Уточняется, что у россиян наблюдается дефицит кадров.

"В Мелитополь завезли учителей из Дагестана, которые должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой в оккупационных школах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что многие украинские учителя отказались сотрудничать с россиянами. Из-за этого РФ свозит на оккупированные территории своих учителей, обещая им повышенные зарплаты и льготы.