



РФ совершила против ВСУ 626 химических атак: доказательства – уже в ОБСЕ

Украина передала ОБСЕ задокументированные химические атаки по украинским военным со стороны армии РФ. Всего таких на сегодня задокументировано 626. Используя запрещенное оружие, россияне таким образом пытаются подавить сопротивление украинских защитников.



Такое заявление сделала заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко.



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"Нарушая Конвенцию о запрете химического оружия, российские войска применяют газовые гранаты и самодельные взрывные устройства, снаряженные сбрасываемыми с беспилотников веществами раздражающего действия", – сказала она, подчеркнув, что все подобные случаи тщательно фиксируются.



Силы обороны Украины задокументировали 626 случаев применения россиянами боеприпасов, содержащих ядовитые химические вещества, из которых 81 только в декабре. Частота такого применения растет, ежедневно фиксируется до 10 случаев.



Захватчики также производят "артиллерийские обстрелы с применением химически опасных веществ, что является еще одним грубым нарушением правил ведения войны со стороны российских войск", – сообщила Костенко.