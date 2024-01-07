



РФ перекинула в Крым новейший десантный корабль

Россия перекинула в Крым из Новороссийска новейший десантный корабль типа "Иван Грен" .



Об этом свидетельствуют фото со спутника, которое предоставили мониторинговая группа "Крымский ветер" и OSINT-исследователь MT Anderson.



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"На снимке со спутника Sentinel 2 за 6 января у пирса в Севастопольской бухте отмечен, с большой долей вероятности, БДК проекта 11711 типа "Иван Грен". В конце января 2022 года, перед началом полномасштабного военного вторжения, БДК "Петр Моргунов", относящийся к указанному проекту, был переброшен в Черное море якобы для участия в учениях. Этот корабль почти постоянно находился в бухте Новороссийска", - сказано в сообщении.



Кроме того, в Севастополе у входа в бухту все еще пришвартован МРК "Циклон" с установленным на корме ЗПРК "Панцирь-МЕ".

