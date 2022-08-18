



Разведка: РФ готовит провокацию на ЗАЭС

Представители "Росатома" покинули захваченную Запорожскую АЭС перед возможной провокацией на станции, которая ожидается

19 августа.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Украины.

"Они объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители "Росатома" срочно покинули территорию объекта", - сказано в сообщении.

По данным ГУР, минобороны РФ обвинило ВСУ в "подготовке теракта". В разведке предупредили, что россияне могут действительно устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте.

"К тому же, приурочить это преступление к пребыванию в Украине генерального секретаря ООН", - добавили в ГУР.