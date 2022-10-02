



Путин отдал приоритет удержанию юга Украины, а не обороне на востоке - ISW

Российские власти сосредоточены на вопросе удержания захваченных территорий юга Украины, а не обороны ранее взятых территорий восточной части Украины, в частности, Луганской области.



К такому выводу пришли аналитики из американского Института изучения войны (ISW).



На тот факт, что Путин, отдающий приказы генералам на местах, отдал приоритет удержанию юга, а не обороне Луганской области, указывает поражение под Лиманом, считают эксперты.



"Решение не укреплять уязвимые линии фронта в Купянске или Лимане почти наверняка было решением Путина, а не военного командования, и предполагает, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области", - говорится в сообщении ISW.