



"Путин готовится к новому этапу СВО"

Поездка президента России Владимира Путина в Минск и на встречу с военными в зоне СВО указывает на то, что он готовится к новому этапу спецоперации на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.



«Это говорит, что нас ждет серьезный этап спецоперации. Основной план — зимняя кампания. Мы укрепили нашу группировку. Она приобрела те очертания, которые нужны, чтобы действовать активно. Чтобы мы могли наступать и громить противника», — сказал Шурыгин в эфире «Соловьев Live».



По его словам, верховный главнокомандующий никогда не будет посещать фронт просто так. Как правило, такое происходит во время окончания подготовки к серьезным действиям и генеральной проверки на всех уровнях, отметил военный эксперт.



Неделю назад Путин посетил штаб военных, которые участвуют в СВО. Он пообщался с командующими и заслушал их доклады. Через два дня президент побывал в Минске и встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Политики обсудили сотрудничество двух стран.