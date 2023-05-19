



Пушилин об "исчерпывающих мерах" по предотвращению прорыва ВСУ в Бахмуте

ВСУ стараются прорвать фланги в Бахмуте, чтобы создать сложные условия для продвижения российских военных в городе. Об этом заявил "врио главы Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин 19 мая.



«Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артемовска, для ребят, которые находятся в самом городе. Поэтому, конечно, предпринимаются исчерпывающие меры», — сказал он в беседе с «РИА Новости».



"(Ситуация на трассе Часов Яр–Бахмут) сложная, но дорога нашими подразделениями простреливается. Проехать беспрепятственно по этой трассе у противника не получается", - сказал он.